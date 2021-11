Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Moscova asupra "erorii tragice" pe care ar constitui-o orice "aventurism militar" la granitele Poloniei si Ucrainei, intr-un context de crestere a tensiunilor, relateaza AFP.

- Emma Raducanu (18 ani, 20 WTA) a fost data ca exemplu negativ in presa din Anglia pentru atitudinea pe care a aratat-o dupa caștigarea turneului de la US Open. Eddie Jones (61 de ani), selecționerul naționalei de rugby a Angliei și-a atenționat un jucator cu privire la atitudinea sa, dand-o exemplu…

- Peste 40.000 de rezidenti greci s-au vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva Covid-19, potrivit unui raport publicat duminica in cotidianul Kathimerini, in prima saptamana din noiembrie in condițiile in care autoritaților au implementat noi masuri de restricție sub supravegherea strica a poliției.…

- Numarul persoanelor care s-au vaccinat anti-Covid cu prima doza a crescut in Grecia de aproape doua ori dupa ce Guvernul de la Atena a decis sa inaspreasca restrictiile pentru persoanele neimunizate. Printre masuri se numara și testarea obligatorie, pe banii proprii, de doua ori pe saptamana, a angajaților…

- De la inceputul acestei saptamani, cetațenii nu mai au acces in cladirile instituțiilor publice daca nu dețin un certificat verde, lucru care a inceput deja sa creeze o serie de probleme pentru cei care nu dețin acest certificat. Cum putem obține un cazier judiciar daca nu avem certificat verde? Atenție!…

- Potrivit HG Nr. 1090/2021, accesul in incinta sediilor serviciilor publice comunitare este permis doar persoanelor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;b) prezinta rezultatul…

- Tudor Pop, candidat propus de prim-ministrul desemnat Dacian Ciolos, a primit aviz negativ pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat. In urma audierilor desfasurate la Camera Deputatilor,…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș au fost inregistrate 216 noi imbolnaviri cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi de la inceputul pandemiei ridicandu-se la 23.673, incidenta pe judet fiind 3.50. Totalul celor care si-au pierdut viata din…