Tot mai puțini români se vaccinează. Sub 15.000 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore Mai puțin de 15.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, a anunțat marți CNCAV. In același interval au fost raportate 9 reacții adverse, potrivit Medifax. Dintre cei 14.608 de romani vaccinați in ultimele 24 de ore, 9.007 au primit prima doza, iar 5.601 pe cea de-a doua. Citește și: Dupa ce laboratoarele PCR și-au crescut profitul de PATRU ORI, un lanț de farmacii oferta testari rapide gratuite De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, 4.836.953 de persoane au fost vaccinate, dintre care 4.672.572 cu ambele doze. In ultimele 24 de ore au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

