Stiri pe aceeasi tema

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** MATRA IMPEX PROD COM…

- Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca și in acest an, piața forței de munca aparține candidatului. Recrutorii ne spun ca sunt locuri de munca pentru toata lumea, doar oameni sa fie. In mod paradoxal, sunt in continuare mulți romani care...

- Persoanele care au platit amenda pentru necompletarea formularului PLF iși vor primi banii inapoi, dupa ce s-a votat o lege care atesta faptul ca sancțiunile au fost greșite. Mii de amenzi date pentru necompletarea formularului de localizare a pasagerului (PLF), obligatoriu pentru toți cei care veneau…

- Ministerul Apararii Naționale a pus in dezbatere publica un proiect care aduce mai multe modificari la Legea 446 privind pregatirea populatiei pentru aparare, iar cea care a atras atenția este ca romanii din strainatate vor avea 15 zile sa se intoarca in țara in caz de razboi.

- Romanii din strainatate vor avea 15 zile la dispozitie sa se intoarca in tara, in cazul instituirii starii de mobilizare sau a starii de razboi, potrivit unui proiect de lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicat recent de MApN in dezbatere publica.

- Romanii care nu au suficienta vechime in munca pot iesi mai repede la pensie daca incheie cu casele de pensii un contract de asigurare sociala de pana la 6 ani consecutivi. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Prietene, iți confirm ca am vazut fotografia cu cele doua beri pe care mi-ai trimis-o pe WhatsApp. Ma bucur ca ești in vacanța. Dar ai facut o mare greșeala. Greșeala ta, ca de altfel și a celor care iși petrec concediile in aceasta vreme, ține de o inadecvare la realitate.Nu sunt vremuri de concedii,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca durata mandatelor viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor Consiliilor Judetene sa constituie, la fel ca in cazul primarilor, vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite. Propunerea legislativa completeaza…