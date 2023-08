Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor, bataile neregulate ale inimii, numite aritmii, dificultațile de respirație (dispneea), mai ales seara, inainte de culcare, dar și starile accentuate de oboseala, palpitațiile sau edemele pot indica afecțiuni grave. Iata despre ce este vorba.

- Simona Bucura Oprescu a pus biciul pe oamenii din Ministerul Muncii: Echipa pentru reforma pensiilor ca sa vina banii din PNRRMinistrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anuntat, luni seara, ca a format echipe de lucru pentru implementarea PNRR. Ea a explicat ca, pentru a treia cerere de plata, trebuie…

- Un incident armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chisinau, unde un cetatean strain caruia i-a fost refuzata intrarea in Republica Moldova a deschis focul cu arma sustrasa unui politist, a ucis un angajat de securitate aeroportuara si un politist de frontiera, ranind de asemenea un pasager, iar…

- Republica Moldova este interesata de preluarea experienței Poloniei in dezvoltarea clusterelor și comunitaților energetice, precum și de practica de inmagazinare a surplusurilor de energie. Despre aceasta a anunțat secretara de stat responsabila de decarbonizare, din cadrul Ministerului Energiei, Carolina…

- Doi moldoveni sunt cercetați penal pentru organizarea migrației ilegale, dupa ce au primit mijloace financiare necuvenite, pentru a facilita trecerea ilegala din Ucraina in Republica Moldova a 7 cetațeni ucraineni, scrie Realitatea.md . „Ofițerii de investigație impreuna cu urmarirea penala din cadrul…

- Un barbat de 37 de ani, membru al organizației criminale „Patron”, este cercetat penal pentru contrabanda cu pietre prețioase. Oamenii legii au stabilit ca la sfirșitul anului 2022, suspectul ar fi introdus in Republica Moldova pe cale de contrabanda bijuterii - piatra prețioasa „Moissanite”. {{686007}}Oamenii…

- Autoritațile vor sa termine cu traficul luarii in spațiu pentru cei care au nevoie de un domiciliu in Romania pentru a obține acte de identitate romanești. Acum, conform legii, la o adresa pot fi inregistrate cel mult 10 persoane, daca acestea nu sunt rude. Din 10 iunie intra in vigoare Legea nr. 162/2023…

- Pandemia și razboiul au provocat noi crize, iar prețurile au ajuns la niveluri record. Deși salariile și pensiile au crescut, majorarile au fost inghițite de inflație, iar romanii sunt tot mai saraci.Specialiștii atrag atenția ca, in ciuda creșterii constante a PIB- ului, saracia este inca la un nivel…