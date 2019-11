Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului trecut, 45 de copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 5 ani au murit din cauza pneumoniei. Potrivit specialistilor, mai grav este ca mai mult de jumatate dintre acesti copii au decedat la domiciliu. Datele sunt prezentate de catre Agentia Nationala pentru Sanatate Publica in contextul…

- De anul viitor, in tara noastra ar putea fi interzise produsele care contin plumb: jucarii, vopsele si materiale de constructie. Propuneri in acest sens au fost elaborate deja de responsabilii Agentiei Nationale de Sanatate Publica si urmeaza sa ajunga pe masa guvernului. Ieri, in cadrul marcarii saptamanii…

- De anul viitor, in tara noastra ar putea fi interzise produsele care contin plumb: jucarii, vopsele si materiale de constructie. Propuneri in acest sens au fost elaborate deja de responsabilii Agentiei Nationale de Sanatate Publica si urmeaza sa ajunga pe masa guvernului.

- ​Persoanele care îsi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sâmbata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu. Aceasta susține ca a fost întocmit…

- Directorii institutiilor de invatamant din judetul Gorj au fost instruiti de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) cu privire la masurile care se impun pentru prevenirea imbolnavirii elevilor cu noul virul gripal A/H1N1. La aceste sedinte...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a demarat o ancheta dupa ce opt copii din Ramnicu Sarat, cu varste cuprinse intre 9 si 13 ani, care se aflau in tabara la Odobesti, au ajuns la spital cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, a informat institutia. "DSP Vrancea a demarat o ancheta…

- Vineri, 30 august 2019, parcul Palas va gazdui un concert vocal-simfonic care marcheaza deschiderea stagiunii estivale a Filarmonicii de Stat „Moldova" si ii invita pe ieseni sa se lase cuceriti de notele muzicale. De la ora 19.00, orchestra simfonica, condusa de maestrul Radu Popa, si Corul academic…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti a suspendat activitatea strandului Moghioros, unde mai multe persoane, intre care si copii, s-au intoxicat cu clor, anunta Ministerul Sanatatii (MS).