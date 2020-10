Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Dupa ce Israelul a anunțat ca intra in carantina pentru a doua oara de la inceperea pandemiei de COVID-19, Cehia impune din nou restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Autoritațile din Cehia vor lua din nou masuri restrictive dupa ce s-a inregistrat record de 2.139 de persoane…

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat ca guvernul va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii. Numarul de infectari in Cehia, pentru o zi, a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Agerpres. „Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea…

- Autoritațile din doua orașe din China au gasit urme ale noului coronavirus pe alimentele congelate importate, deși Organizația Mondiala a Sanatații a redus riscul ca virusul sa intre in lanțul alimentar. Un eșantion preluat de pe suprafața aripilor de pui congelate importate in sudul orașului Shenzhen…

- Matt Hancock, ministrul britanic al sanatatii, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina, daca va fi necesar, pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie.

- Operatorul turistic TUI a decis sa anuleze toate sejururile britanicilor din Spania continentala de luni pâna pe 9 august, din cauza carantinei impuse de guvernul britanic, ceea ce reprezinta o lovitura severa pentru industria turismului, scrie AFP.Operatorul turistic va oferi rambursari…

- "Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza etc. Analizam acest aspect și s-ar putea impune obligativitatea purtarii maștii și in anumite spații deschise. Vrem sa luam masuri punctuatle pentru a reduce…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat sambata un numar record de cazuri de contaminare cu noul coronavirus inregistrate in 24 de ore in intreaga lume, pentru prima data de la debutul pandemiei – peste un sfert de milion. Pentru ultimele 24 de ore, OMS a anuntat aproximativ 260.000 de noi…