Tot mai multe companii acorda tichete si carduri cadou pentru Craciun Pentru perioada sarbatorilor de iarna, Up Romania, unul dintre principalii emitenti de beneficii sub forma de tichete sau carduri, estimeaza o crestere cu 15% a vanzarilor de tichete si carduri cadou, fata de aceeasi perioada a anului trecut.



"De la an la an, companiile din Romania sunt tot mai interesate in oferirea acestui beneficiu catre angajati, atat datorita avantajelor fiscale pe care le prezinta tichetele si cardurile cadou, cat si datorita bucuriei cu care angajatii reactioneaza atunci cand le primesc. Acestea au devenit cadoul vedeta in companiile cu mai multi angajati, fiind… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

