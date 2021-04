Tot ce trebuie să știi pentru a cumpăra un apartament de care să te bucuri pe termen lung Achiziționarea unui apartament este, pentru majoritatea persoanelor, un moment foarte important din viața acestora. De fiecare data cand vine vorba sa devenim proprietari asupra unui imobil, exista cateva aspecte pe care este important sa le luam in considerare, in așa fel incat sa fim siguri ca investiția pe care o avem este capabila sa reziste in decursul timpului. Nici nu este de mirare, intrucat atunci cand facem o asemenea investiție, de o asemenea amploare, vrem sa fim siguri ca rezultatul se ridica la nivelul așteptarilor noastre. Tocmai de aceea, cu scopul de a veni in ajutorul tau, am… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți visam, la un moment dat, sa avem un loc doar al nostru. Departe de lume, daca e și un mic castel, cu atat mai bine. Dar cum ar fi sa va spunem ca v-ați putea indeplini visul cu, relativ, puțini bani. Și asta nu oriunde, ci in intr-o zona cu peisaje superbe, in Highlands? […] The post O insula…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca pensiile sunt mai mari anul acesta comparativ cu anul 2020. Oficialul a precizat ca acestea vor ramane la nivelul stabilit de la 1 ianuarie. “Pensiile vor fi mai mari ca anul trecut, deci anul acesta punctul de pensie este mai mare ca anul trecut. Pensiile au crescut…

- Divizionara secunda Politehnica Timișoara are de azi un nou jucator cu o experienta consistenta in elita fotbalului romanesc. Mijlocasul Ionut Cioinac a semnat cu Politehnica Timisoara un contract valabil pana in vara, cu optiune de prelungire a intelegerii pentru inca un sezon. Ionut Adrian Cioinac…

- La momentul scrierii acestui articol, in intreaga lume erau livrate peste 35 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, aproape 33 de milioane de persoane fiind deja vaccinate. Dintre acestea, puțin peste 2 milioane de persoane au primit doua doze de vaccin, adica sint deja mereu imunizate, transmite…

- Cei care vor sa isi completeze stagiul de cotizare la pensie pentru perioadele in care nu au contribuit la fondul de pensii publice au la dispozitie in acest an nu doar unul, ci doua mecanisme prin care o pot face. Primul este in vigoare din luna septembrie a anului trecut si se va incheia la 31 august,…

- Investment promotion remains a priority for Romania, and particular importance will be attached to using European funds, Finance Minister Alexandru Nazare stated during a discussion held today with European Commission Vice President Valdis Dombrovskis, the Finance Ministry said in a release.…

- In contextul liberalizarii pieței de energie electrica, furnizorul CEZ Vanzare ofera ragaz clienților sai pentru a studia ofertele CEZ. In cazul in care aceștia depun oferta CEZ semnata pana la data de 31 martie 2021, furnizorul va emite o factura de discount pentru perioada in care s-a aplicat prețul…