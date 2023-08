Chirurgia bariatrica a devenit din ce in ce mai populara in ultimele decenii, in special datorita epidemiei de obezitate care afecteaza o mare parte a populației globale. Dr. Ionuț Hutopila, Chirurg de Excelența in Chirurgia Bariatrica, explica ce inseamna aceasta operație și cum poate deveni salvatoare pentru cei care se lupta cu kilogramele in plus și sufera de diabet de tip 2, tensiune arteriala, au apnee de somn sau probleme cardiace, suferințe cauzate de obezitate, dar și pentru cei care nu reușesc sa piarda in greutate prin metode tradiționale, precum dieta sau exerciții fizice. Cand este…