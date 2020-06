Stiri pe aceeasi tema

- Peste 155.000 de absolvenți ai clasei a XII-a vor susține examenul național de Bacalaureat 2020 (sesiunea iunie-iulie) Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, incepe luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 23 iunie, se va desfașura proba la Limba și…

- Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, incepe luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 23 iunie, se va desfașura proba la Limba și literatura materna, iar miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa din aceasta sesiune,…

- Bacalaureat 2020 incepe luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Ca și la Evaluarea Nationala, absolvenții de liceu vor trece prin triajul epidemiologic inainte de intrarea in sala de examen. Examenul de Limba romana de la BAC 2020 incepe la ora 9:00, insa candidații trebuie sa…

- Prima proba scrisa a Bacalaureatului incepe luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Acesta este primul examen susținut in condiții de pandemie de absolvenții de liceu, care pentru a intra in salile de examen vor trece prin triajul epidemiologic similar celui de la Evaluarea Naționala.…

- Un numar de 172.482 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in Bucuresti, s-au inscris la Evaluarea Natioanala, care incepe, luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Proba la Limba si literatura romana a inceput la ora 09:00, iar timpul de rezolvare a subiectelor a fost de doua…

- Evaluarea Naționala 2020 incepe astazi pentru absolvenții de clasa a VIII-a cu prima proba, examenul de Limba și literatura romana. Elevii vor intra in examen la ora 9:00, proba dureaza doua ore, iar elevii pot ieși din examen dupa o ora. A doua proba are loc miercuri, 17 iunie, la matematica. Rezultatele…

- Elevii de clasa a VIII-a incep luni Evaluarea Nationala, examenele fiind sustinute in acest an, pentru prima oara, in conditii speciale, tinand cont de masurile impuse de pandemia de coronavirus, informeaza...

- In perioada 3-10 iunie are loc inscrierea candidatilor la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. Pana pe 10 iunie, candidatii la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, trebuie sa completeze si sa depuna/ transmita prin mijloace electronice sau prin posta documentele…