Conglomeratul este retras de la bursa de un grup de investitori condus de firma cu capital privat Japan Industrial Partners (JIP), care include si firma de servicii financiare Orix, compania de utilitati Chubu Electric Power si producatorul de cipuri Rohm. Preluarea in valoare de 14 miliarde de dolari pune Toshiba in proprietate njaponeza dupa lupte prelungite cu investitori activisti din strainatate, care au paralizat producatorul de baterii, cipuri si echipamente nucleare si de aparare. Desi nu este clar ce forma va lua Toshiba in cele din urma sub noii sai proprietari, directorul general Taro…