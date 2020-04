Tort cu capsuni bio pentru baiatul Elei Craciun. Alex a implinit 14 ani! Tort cu capsuni bio pentru baiatul Elei Craciun. Alex a implinit 14 ani! Ziua a fost petrecuta la Sinaia, intr-un peisaj de poveste, la poalele muntelui. Acolo i-au fost alaturi cei apropiati, iar cu prietenii sai s-a putut vedea doar prin intermediul internetului. Pentru a marca aniversarea, mama si bunica lui i-au pregatit tortul preferat. Facut in casa, din piscoturi, crema de vanilie si multe capsuni bio. “Traim vremuri in care, daca vrem, putem vedea si partile bune ale acestei izolari. Am castigat mai mult timp pentru noi si pentru a petrece timp de calitate alaturi de familie. Saptamana… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

