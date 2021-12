Tornadele care au devastat o parte din centrul-est al SUA, vineri seara și noaptea urmatoare, au ucis cel puțin 50 de persoane in Kentuky, a declarat guvernatorul Andy Beshear. Intr-un interviu pentru postul local de televiziune WLKY, preluat de Washington Post, Andy Beshear a spus ca bilanțul ar putea fi semnificativ mai mare. „Probabil ca suntem mai […] The post Tornada ucigașa in SUA. Cel puțin 50 de morți in Kentuky (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National .