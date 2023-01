Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca, anul acesta, Ucraina va primi din partea aliatilor toata asistența militara necesara pe care nu a primit-o in 2022. Potrivit ministrului, deja se lucreaza la acest aspect. "Astazi, chiar și copiii cer Leopard (model de tanc german, n.r.)…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a petrecut primul Craciun departe de mama și fratele ei, dupa ce, timp de mai mulți ani, aceștia sarbatoreau impreuna Nașterea Domnului. Unde a ales vedeta sa mearga doar cu copiii și soțul ei și care este motivul pentru care, in acest an, nu s-au reunit așa cum o faceau…

- Primaria Cavnic: Moșul s-a gandit și anul acesta la toți copiii și elevii din Cavnic! De opt ani Moșul merge in vizita la gradinițele și școlile (invațamantul primar, gimnazial, liceal si cel profesional ) din Cavnic pentru a oferi copiilor cadouri de Craciun. Acțiunea este organizata anual, la propunerea…

- Intr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Tori Spelling a vorbit despre problemele ei de sanatate, care i-au stricat planurile de sarbatori. Vedeta a menționat faptul ca se confrunta cu probleme respiratorii, hipertensiune și o amețeala intensa. Disconfortul crescut a determinat-o pe celebra…

- Atmosfera, feeria și frumusețea Sarbatorilor de Iarna a cuprins intreaga țara, intregul nostru oraș – ne bucura și ne incanta ochiul ornamentele, luminițele stralucitoare, strazile frumos luminate, parcurile pline de copii frumoși, Crangul Petrești impodobit de sarbatoare, magazinele, casele noastre,…

- In videoclip, Nilov se afla in fața unui pom de Craciun la un eveniment caritabil, alege bilețelul unui copil din pom și spune: „Vova, un baiat din Kiev viseaza la rachete. Vova, vei primi rachete - doar așteapta”.El adauga: „aceasta este o gluma, desigur”.Videoclipul cu filmarea apare in aceeași zi…

- Dupa mai bine de 4 ani de ancheta și cercetari, a fost finalizat pe fond procesul celor doi agenți de paza judecați in urma unui incident din august 2018, soldat cu decesul unui barbat de 42 de ani, din Țifești. Chiar daca cei doi inculpați nu au recunoscut inițial ca au lovit victima, iar apoi […]…

- Fostul premier, Ion Chicu, s-a aratat indignat de lansarea campaniei „Copiii LGBT in Școala Ta”. „Oamenii nu mai reușesc sa faca fața facturilor și nevoilor cotidiene, dar guvernarea are alte preocupari urgente - sa promoveze LGBT in școli”, a scris Chicu pe pagina sa de Facebook.