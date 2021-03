Topul negru al județelor 26,4% din totalul deceselor la persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in saptamana 15 – 21 martie, in Bucuresti si in judetele Timis, Maramures, Hunedoara si Brasov, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Conform raportului saptamanal, 42,7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Timis, Ilfov, Cluj si Brasov. De la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, unul din 66 de cazuri a fost inregistrat la personal medical. Conform INSP, 85,4% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care au murit aveau peste 60 ani, iar 59,4% dintre decese au fost la… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

