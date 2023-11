Tot mai multe orașe au inceput pregatirile pentru sarbatori. In ciuda restricțiilor cu cheltuielile impuse de Guvern, unii primari nu fac rabat de la atmosfera festiva și cheltuie mii de lei pentru decorațiuni. Iata cum arata topul municipiilor care dau cei mai mulți bani pe luminițele de Craciun! Primul loc in topul municipiilor care dau cei mai mulți bani pe luminițele de Craciun este ocupat de catre Primaria București, care a cheltuit nu mai puțin de 5,3 milioane de lei pentru impodobirea orașului. Primaria Capitalei este urmata in top de Primaria din Constanța, cu 3,4 milioane de lei, sub…