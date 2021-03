Topul miliardarilor ruși cu averea „pe val” Averea celor mai bogați ruși a crescut cu 1,37 miliarde de dolari in luna ianuarie 2021, potrivit Bloomberg Billionaires Index (BBI). Din randul rușilor inclusi pe lista BBI, cel mai bogat rus este unul dintre principalii proprietari ai Norilsk Nikel, Vladimir Potanin. Averea sa a crescut cu 704 milioane de dolari, ajungand la 30,7 miliarde de dolari, dupa cum noteaza Ria Novosti, care citeaza bloomberg.com . Pe locul al doilea s-a situat rusul Leonid Mihelson, care este unul dintre proprietarii Novatek. El a pierdut 403 de milioane de dolari, in momentul de fata averea sa fiind estimata la 24,4… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Donald Trump s-a redus in perioada in care a fost președintele Statelor Unite ale Americii cu 700 de milioane de dolari. Potrivit Bloomberg, e vorba de o reducere de la 3 miliarde la 2,3 miliarde de dolari pe parcursul a 4 ani.

- Actiunile Zoom Video Communications Inc au crescut cu 10%, dupa ce compania a anuntat ca se asteapta in acest an la venituri de peste 3,7 miliarde de dolari, deoarece milioane de persoane vor continua sa foloseasca aplicatia de videoconferinte online, transmit BBC si Reuters. In 2020, veniturile Zoom…

- Vladimir Potanin, principalul acționar al gigantului minier Norilsk Nickel, a doborât un nou record de bogație în Rusia în clasamentul Forbes, în ciuda faptului ca holdingul sau a încasat recent o amenda enorma pentru poluare, scrie AFP.Averea celui mai bogat om…

- Șeful Tesla Inc și miliardarul antreprenor Elon Musk ofera un premiu de 100 de milioane de dolari intr-o competiție globala de patru ani pentru a gasi o modalitate de reducere a dioxidului de carbon din atmosfera Pamantului. Musk, care conduce și compania spațiala SpaceX, a trimis pentru prima data…

- Ford, care deține o fabrica la Craiova, a anunțat ca va dubla sumele pe care intenționeaza sa le investeasca in dezvoltarea de modele electrice, pana la 29 miliarde dolari pana in 2025. Compania, care produce la Craiova hibridul Puma, a raportat o pierdere de 2,8 miliarde dolari in al patrulea trimestru…

- Corporația coreeana Samsung continua sa creasca și sa se dezvolte la nivel global, dar proprietarii acesteia nu se simt la fel de bine. Moștenitorul Lee Jae-yong, 52 de ani, a fost condamnat din nou la inchisoare. Cu o avere estimata la 10 miliarde de dolari, Jae-yong a fost condamnat la doi ani și…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, dupa ce o creștere cu 2,8% a prețului acțiunilor producatorului de vehicule electrice a adus averea lui Musk la 3 miliarde de dolari distanța de cea a fondatorului Amazon, Jeff Bezos. Creatorul Tesla Inc și SpaceX a crescut enorm in ultimul an, cu peste…

- Averile miliardarilor lumii continua sa creasca chiar și in timpul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari. Averea sa totala a ajuns la aproximativ 190 de miliarde de dolari. „Am construit in peste 20…