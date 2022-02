Topul lui Selly: Câți bani fac influencerii români pe YouTube. Codin Madiciuc câștigă cel mai bine din vlogging VIDEO Selly, unul dintre cei mai importanți și bogați vloggeri din Romania, creatorul trupei 5Gang, a dezvaluit cat au caștigat influencerii in luna ianuarie din filmulețele postate pe YouTube. Inspirat de topul celor mai bogate persoane de pe Youtube, realizat de revista americana Forbes, Selly a intervievat cinci vloggeri romani și i-a intrebat ce trafic de vizionari au avut in luna ianuarie și cați bani au caștigat. Potrivit topului lui Selly, cel mai bine platit a fost Codin Maticiuc, care, deși a avut vizualizari mai puține decat ceilalți, a caștigat, in ianuarie, 5.056 de dolari doar din YouTube.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

