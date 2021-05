Topul înmatriculărilor auto din aprilie include Dacia, Skoda, Toyota sau Ford. VW și Renault au ieșit dintre primele 5 Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de APIA, arata ca piața auto a crescut cu 76,9% in luna aprilie. Din totalul inmatricularilor de vehicule noi, 6.862 au fost autoturisme. Datele arata ca in luna aprilie au fost inmatriculate in Romania 9.272 autovehicule noi (autoturisme și vehicule comerciale). Deși cifrele arata un avans serios al vanzarilor, raportarea la anul trecut nu e cea mai potrivita, mai relevanta fiind cea la aprilie 2019, cand piața nu era afectata de pandemie. Anul trecut, lockdown-ul a afectat inclusiv showroom-urile auto.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

