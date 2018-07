Stiri pe aceeasi tema

- Nu va fi un al doilea referendum pe tema Brexit, a spus luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, repetand convingerea șefului guvernului ca planul de ieșire din Uniunea Europeana este unicul drum de a obține un acord care sa respecte și doleanțele miniștrilor, relateaza Reuters.

- Ruina turnului Grenfell din Londra, scena incendiului devastator de anul trecut soldat cu 71 de morti, a fost luminata in verde joi, la implinirea unui an de la tragedia care continua sa-i bantuie pe britanici, relateaza Reuters si PA. Blocul de locuinte sociale situat intr-unul din cele…

- Meci de box Deontay Wilder – Anthony Joshua. Boxerul american Deontay Wilder a ajuns la un acord cu englezul Anthony Joshua in vederea organizarii unui meci, in Marea Britanie, pentru unificarea titlului de campion mondial la categoria grea, a anuntat unul dintre reprezentatii pugilistului din Statele…

- Boxerul american Deontay Wilder a ajuns la un acord cu englezul Anthony Joshua in vederea organizarii unui meci, in Marea Britanie, pentru unificarea titlului de campion mondial la categoria grea, a anuntat unul dintre reprezentatii pugilistului din Statele Unite, informeaza agentia Reuters.…

- Filmul „Avengers: Infinity War”, de Anthony si Joe Russo, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 112,4 de milioane de dolari, in timp ce alte doua debuturi s-au situat in top 10.Astfel, potrivit Reuters, dupa ce a stabilit un record la debut, „Avengers:…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a reafirmat joi angajamentul Londrei fata de evitarea unei 'frontiere dure' intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda dupa Brexit, transmit Reuters si Press Association. ''Am spus in mod categoric ca nu va exista nicio…

- Psihologul Aleksandr Kogan, creatorul aplicatiei folosite de compania de consultanta Cambridge Analytica pentru a colecta datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a dat asigurari marti ca testele de personalitate pe care le-a pus la dispozitia companiei de consultanta erau "foarte inexacte"…

- Kate, sotia printului William, a fost internata luni la maternitate pentru a da nastere celui de al treilea copil al cuplului, a anuntat Palatul Kensington intr-o postare pe Twitter, relateaza Press Association si Reuters. Ducesa de Cambridge, cum este cunoscuta oficial Kate, a fost transportata in…