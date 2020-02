Topul dobanzilor la depozitele bancare in lei pe 12 luni: nicio banca nu depaseste rata anuala a inflatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere fața de noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere, comparativ cu 1,3% luna precedenta.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna...

- Prețurile au crescut mai mult decat a anticipat BNR. Rata inflației a urcat la 4%, in decembrie, alimentele in topul scumpirilor Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a anului trecut, de la 3,8% in noiembrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania a inregistrat in octombrie cea mai ridicata rata a inflației din Uniunea Europeana, de 3,2%, urmata de Ungaria cu 3% și Slovacia cu 2,9%, arata datele Eurostat, citate de Mediafax. Rata anuala a inflației din zona euro a fost de 0,7% in octombrie, in scadere fața de 0,8% in septembrie. Inflația…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in octombrie de 0,7%, in scadere fata de 0,8% in septembrie, si de 1,1% in Uniunea Europeana, mai mica fata de luna precedenta, respectiv 1,2%, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in octombrie de 0,7%, in scadere fata de 0,8% in septembrie, si de 1,1% in Uniunea Europeana, mai mica fata de luna precedenta, respectiv 1,2%, iar Romania,...

- Scumpirile s-au temperat in octombrie. Rata anuala a inflației a scazut ușor, la 3,4% Rata anuala a inflatiei a coborat usor la 3,4% in luna octombrie a acestui an, de la 3,5% in septembrie. Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), mărfurile alimentare s-au…

- Daca ar fi sa punem problema in termeni conflictuali, am putea spune ca traim o epoca in care bancile pedepsesc titularii care-și țin economiile in conturi de depozit. Schimbarea fața de filozofia bancara de acum 10-20 de ani este radicala. Astazi nu se mai poate trai din dobanzi bancare. Oricat…