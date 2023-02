Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA), potrivit Agerpres. Agentia Nationala…

- In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3 %, datorita consistenței formarii brute de capital fix și sporirii semnificative a consumului privat, susținute de o creștere puternica a pieței forței de munca și a salariilor, in combinație cu masuri de sprijin…

- Pe baza indicatorilor pe termen scurt, se preconizeaza ca economia Romaniei a fost rezilienta in trimestrul patru din 2022, pe fondul evolutiilor favorabile din sectorul serviciilor si al increderii in economie, si in pofida scaderii continue a productiei din industria prelucratoare.Pentru 2023, impactul…

- Jumatate dintre respondenții unui sondaj IRES susțin ca 2022 a fost un an mai prost pentru Romania decat precedentul. Cea mai mare ingrijorare este legata de creșterea prețurilor (35%), iar cea mai mica incredere o au romanii in politicieni.

- BEST of BUSINESS 2022: LISTA FIRMELOR din Alba care susțin economia locala. Companiile premiate de Consiliul Județean Best of Business 2022: Consiliul Județean Alba premiaza in 2022 companiile care au avut o contribuție semnificativa la economia judetului Alba. La evenimentul de la Alba Iulia participa…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt untul…

- Firmele brașovene care exporta sau importa bunuri in schimburile cu Uniunea Europeana spun ca pierd din cauza timpului mai mare de livrare pentru ca Romania nu este parte din spațiul Schengen