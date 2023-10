Stiri pe aceeasi tema

- In topul celor mai vizibili ministrii – Ciolacu, Bolos, Grindeanu si Rafila se afla pe primele patru pozitii. Ministrii Marcel Bolos, Sorin Grindeanu si Alexandru Rafila sunt pe primele locuri in topul vizibilitatii in luna septembrie, iar ministrii Angel Tilvar si Ligia Deca urca spectaculos de pe…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ajunge marți la București, intr-o vizita oficiala, prima in țara noastra de la inceputul razboiului. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in Parlament. Sunt posibile restricții de circulație,…

- Ziua de marți a fost marcata de controverse in timpul discuțiilor despre masurile fiscal-bugetare propuse de Guvern, dupa ce birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului s-au intalnit pentru a stabili calendarul angajarii raspunderii Guvernului in Parlament pe acest proiect de lege. Cum…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca isi doreste ca in vara anului 2024 sa se poata circula dinspre Pitesti, pe A1, pana la Constanta pe autostrada, mentionand ca asta inseamna sa fie gata toate cele trei loturi de pe A0 Sud si sa nu se mai intre in Bucuresti, transmite News.ro.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza faptul ca pe A0 Sud se inregistreaza intarzieri, in conditiile in care aceste loturi ar fi trebuit finalizate in acest an. “Nu va mai luati dupa Pro Infrastructura, aia sunt de la USR.…

- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul va fi aprobat prin procedura asumarii raspunderii Guvernului.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, la finalul unei noi intalniri care a avut loc la Constanta cu oficiali ucraineni, americani, moldoveni si ai Uniunii Europene, ca au fost stabilite noi masuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor provenite din Ucraina. In acest context,…

- Ministrii Sanatatii si de Interne, Alexandru Rafila si Catalin Predoiu, urca mai multe pozitii in topul vizibilitatii in luna iulie, iar noul ministru al Muncii Simona Bucura Oprescu intra direct pe locul trei in top, in timp ce ministrul Educatiei Ligia Deca coboara de pe locul 2 pe locul 10, releva…