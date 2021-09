Topul celor mai bogați miniștri din Guvernul Cîțu. Raluca Turcan are bijuterii în valoare de 12.000 de euro Miniștrii care fac parte din Guvernul Cițu se bat in bunuri de preț: tablouri, bijuterii de zeci de mii de euro, proprietați peste proprietați, terenuri și mașini de ultima generație. Cateva nume ies in evidența prin bunurile deținute, potrivit declarațiilor de avere pe care trebuie sa le completeze anual. Topul celor mai bogați miniștri din Guvernul Cițu Virgil Popescu – ministrul Energiei Virgil Popescu are nu mai puțin de 16 terenuri agricole, forestiere, și intravilane, toate in Mehedinți. Toate terenurile sale insumeaza aproape 13 hectare. Mai deține, impreuna… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Florin Cițu-50% dintr-un teren forestier de 75 ha-1 apartament in București-50% dintr-o casa de locuit in Vrancea-350.000 lei in conturi-30.000 euro, imprumutați unei persoane+-Venituri in 2020:275.000 lei-Datorii:300.000 euro credit la bancasursa: Realitatea PLUSDan Barna-2 apartamente in Sibiu-1 apartament…

