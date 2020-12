Stiri pe aceeasi tema

- Cațelușii de la Adapostul Public Alba Iulia au primit saci de mancare și recompense, hainuțe, lese, zgarzi și hamuri din partea Asociației Love for Strays, din Suedia. „O surpriza minunata am primit ieri, cand Moș Craciun a venit pentru cațelușii din Adapostul public Alba Iulia direct din Suedia! Citește…

- Anul acesta romanii au cautat cel mai des pe Google raspunsuri la intrebari legate de pandemia de coronavirus dar și la efectele produse de restricții. Au vrut sa știe care sunt efectele coronavirusului, cum se pune și cum se poarta masca, dar i-a...

- Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania in 2020 este condus de coronavirus si doua platforme de educatie la distanta, Google Classroom si Adservio. Restrictiile de circulatie au generat interes pentru declaratia pe proprie raspundere si formularul STS. Anul 2020 a fost unul special,…

- Anul 2020 a fost unul special, in care coronavirusul și toate implicațiile acestuia și-au pus amprenta asupra cautarilor pe care oamenii le-au facut pe Google de la masurile de protecție și restricțiile de circulație, statul in casa și evoluția situației pandemice, pana la

- Top 10 cautari pe Google in perioada martie - octombrie include informatii legate de pandemia de coronavirus, de la simptome, la statistici si declaratia pe proprie raspundere, a declarat, marti, Dan Oros, directorul de marketing Google Romania. "Unul dintre primele lucruri pe care le-am…

- Din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus inregistrate pe teritoriul Municipiului Sebeș, autoritațile au luat o serie de masuri restrictive pentru limitarea raspandirii COVID-19. Mai exact, masca devine obligatorie in toate spațiile publice deschise, restaurantele, barurile, cafenele iși vor…

- PREMII… Micii artisti ai Asociatiei Culturale Domisong au obtinut noi premii in cadrul Festivalului national de muzica pop si populara „Topul mini vedetelor”, desfasurat in perioada 3-4 octombrie, la Slanic Moldova. Maria Lacatusu (10 ani) a obtinut Premiul I, la sectiunea Pop romanesc, alaturi de colegii…

- Ziarul Unirea O CLASA intreaga din cel mai prestigios liceu din județ, in IZOLARE, din cauza Covid-19. Cum se vor desfașura orele Pandemia de coronavirus a ,,lezat” sistemul de invațamant romanesc chiar in prima zi in care clopoțelul a sunat. La Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba…