Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in noiembrie, de 5.565 lei, cu 113 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2020, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.411 lei, in crestere fata de luna precedenta, cu 68 lei (+2%), arata datele publicate, miercuri, de Institutul National…

- Romanii au caștigat 68 lei in plus la salariu, in noiembrie. In ce domeniu lucreaza angajații care primesc lunar peste 8.200 lei net Castigul salarial mediu brut a fost, in noiembrie, de 5.565 lei, cu 113 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2020, in timp ce valoarea medie neta s-a ridicat la…

- Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,3%. ”In luna noiembrie 2020, castigul salarial mediu nominal bruta fost 5.565 lei, cu 113 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.411 lei, in crestere…

- In timp ce “privatii” se zbat in saracie din cauza salariilor mici pe care le primesc, cei de la stat traiesc bine-mersi cu lefuri de doua sau de trei ori mai mari decat cele mai sarace ramuri ale economiei, informeaza ziare.com . Inghetarea salariilor in sectorul public vine mult prea tarziu acum,…

- Salariul mediu net a crescut cu 22 de lei in octombrie, pana la 3.343 lei. In ce domeniu lucreaza romanii care caștiga in medie peste 7.600 lei in mana Salariu mediu net a crescut cu 22 de lei (+0,7%) in octombrie fața de luna anteroara, pana la 3.343 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului precedent,…

- In castigul salarial mediu lunar sunt cuprinse si sumele platite salariatilor pentru somajul tehnic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. "In luna septembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.414 lei, cu 77 lei (+1,4-) mai mare decat in luna august 2020. Castigul salarial…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost, in septembrie, de 3.321 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 46 lei (+1,4 la suta), iar castigul salarial mediu nominal brut s-a situat la 5.414 lei, mai mare cu 77 de lei (+1,4 la suta), arata datele publicate de Institutul National de Statistica…

- IT-iștii au fost detronați la cele mai mari salarii. Angajații cel mai bine platiți din Romania caștiga in medie aproape 8.000 lei net/luna Angajații care lucreaza in industria fabricarii produselor de cocserie si cea a prelucrarii titeiului au caștigat cel mai mare salariu mediu net din Romania in…