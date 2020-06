Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 mai, la propunerea primarului George Scripcaru, Consiliul Local a adoptat doua proiecte de hotarare care vizeaza acordarea unor facilitați fiscale agenților economici care au fost nevoiți sa iși intrerupa activitatea, sa și-o reduca sau care sunt afectați de masurile impuse pentru reducerea…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca pregateste motivatii fiscale pentru angajatorii bun-platnici, dar si cateva masuri pentru cei care lucreaza in mall-uri. "A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, si am intrat…

- Dupa aceasta perioada de izolare și carantina, cu siguranța saloanele de coafura și frizerie nu vor duce lipsa de clienți. Numarul celor care abia așteapta relaxarea anunțata de autoritați ca sa-și aranjeze parul, este foarte mare. Potrivit tabu.ro , deși saloanele nu sunt locuri aglomerate, totuși,…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a salutat luni, intr-un mesaj public, lucratorii din sectoarele esentiale in contextul COVID-19 si a subliniat ca firmele multinationale ar trebui sa achite o parte echitabila din taxe, transmite Reuters. ''La nivel national si european, noi vom lupta contra…

- Ministerul Finanțelor Publice, impreuna cu Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a intreprins o serie de masuri in vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformarii voluntare. Organele fiscale au transmis un comunicat prin care enumera toate masurile pe care-au…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca se suspenda si nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.Masurile de suspendare…

- Procuratura generala a dat unda verde folosirii tehnologiei agentiilor de spionaj pentru a supraveghea persoanele bolnave de coronavirus in Israel, o propunere a guvernului in exercitiu condus de Benjamin Netanyahu care deschide o dezbatere privind dreptul la intimitate, informeaza duminica EFE. Pentru…

- Statul american Washington retrage facilitatile fiscale de care beneficia Boeing, pentru a evita ca UE sa impuna tarife pentru bunuri americane, transmite Reuters, potrivit news.roBoeing a anuntat ca masura va face ca Statele Unite sa respecte reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului…