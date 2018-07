Top gadgeturi ingenioase si extrem de utile Dispozitivele inteligente pe care cu totii le folosim zilnic ne-au creat, de-a lungul timpului, necesitati si obiceiuri noi. Astfel a aparut nevoia de completare a functiilor sau de combinare a caracteristicilor device-urilor smart.



Acest segment nou-aparut este cel al gadgeturilor, o varietate de dispozitive caracterizate prin dimensiuni reduse, portabilitate si posibilitatea imbinarii functiilor inteligente, distractive sau utile, folosindu-se de inovatiile din sfera tehnologica.



Multumita acestor calitati, gadgeturile reprezinta atractia momentului pentru persoanele care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drone profesionale Parrot Disco-PRO AG si Parrot Bluegrass, dedicate agriculturii, sunt disponibile in Romania, potrivit unui anunt al importatorului oficial Falcon Electronics. Dronele pot fi folosite pentru supravegherea culturilor mari (cereale, leguminoase, rapita, floarea soarelui etc), a livezilor…

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) a anuntat marti ca Romania are nevoie de un plan coerent de investitii de impact pe termen lung, fundamentat pe baze sustenabile si politici vizionare, pentru a creste potentialul de dezvoltare economica fara a pune in pericol echilibrele macroeconomice.…

- Aproape jumatate dintre romanii care detin dispozitive inteligente se arata preocupati ca cineva ar putea prelua oricand controlul asupra gadgeturilor prin internet, arata un studiu realizat la comanda Bitdefender. 43% dintre respondenti sustin ca temerea lor e ca informatiile si documentele…

- Deschiderea europeana de care da dovada Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad incepe sa dea roade. Delegațiile europene vin la Arad sa discute cu reprezentanții mediului economic pentru dezvoltarea afacerilor, iar perspectivele sunt imbucuratoare. In contextul Targului Economiei Aradene, orașul…

- OnePlus 6 a fost in sfarsit anuntat in mod oficial dupa multe luni de zvonuri si informatii livrate de catre companie putin cate putin. Stiam deja ca telefonul urma sa ofere un display cu decupaj in partea de sus si specificatii de top, tot ce ramanea de confirmat fiind design-ul final si particularitatile…

- Circa 28% dintre locuintele din Romania de la oras au cel putin patru dispozitive inteligente conectate la internet, arata un studiu Bitdefender. Dispozitivele inteligente detinute de familiile intervievate sunt atat cele traditionale de tipul laptop, tableta, telefon, PC, cat si de generatie…

- Mio Technology, liderul pieței autohtone de dispozitive GPS, parte a companiei MiTAC International Corp., anunța disponibilitatea pe piața locala a camerei video auto Mio MiVue C380 Dual, capabila sa înregistreze la calitate Full HD evenimentele petrecute atât în fața, cât…

- Mio Technology anunta disponibilitatea pe piata locala a camerei video auto Mio MiVue C380 Dual, capabila sa inregistreze la calitate Full HD evenimentele petrecute atat in fata, cat si in spatele autovehiculului. Pe langa camera frontala, MiVue C380 Dual include in pachet si camera video Mio MiVue…