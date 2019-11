Stiri pe aceeasi tema

- Magia inghetata 'Frozen' (2013), unul dintre cele mai de succes filme de animatie din toate timpurile, revine in acest weekend in cinematografele din SUA cu un sequel care se prefigureaza drept un nou succes de incasari la box-office, relateaza EFE. Dupa incasari de 1,274 miliarde de dolari…

- Filmul de razboi ''Midway'' s-a instalat pe prima pozitie a box-office-ului din America de Nord, cu incasari de 17,5 milioane de dolari, devansand alte trei noutati, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. La…

- Lungmetrajul SF "Terminator: Destin intunecat/ Terminator: Dark Fate", de Tim Miller, cu veteranii Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton, a debutat pe prima poziție in box office-ul nord-american, cu incasari de 29 de milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, potrivit…

- Superproductia ''Joker'' i-a suflat filmului ''Maleficent: Mistress of Evil'' prima pozitie in box-office-ul nord-american, reinstalandu-se in fruntea clasamentului, potrivit cifrelor provizorii oferite duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate…

- "Maleficent: Mistress of Evil ", o continuare a superproductiei "Maleficent" din 2014, in care Angelina Jolie conduce o distributie de exceptie, a detronat in acest weekend drama "Joker" de pe primul loc al box-office-ului nord-american, care a trecut deja pe ora Halloween-ului, potrivit datelor…

- Pelicula „It: Chapter Two”, continuarea filmului de groaza adaptat dupa romanul scriitorului Stephen King, a avut in acest weekend un debut ”terifiant” in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Filmul, care…

- Filmul horror „It: Chapter Two”, cu James McAvoy, Jessica Chastain si Bill Skarsgard in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american cu incasari de 91 de milioane de dolari, potrivit news.ro.Regizat de Andy Muschietti dupa un scenariu scris de Gary Dauberman, filmul…

- Filmul de actiune "Angel Has Fallen" si-a mentinut suprematia in box-office-ul nord-american, cu incasari de 11,6 milioane de dolari pana duminica in a doua saptamana de proiectii in cinematografe, informeaza Xinhua si Reuters. Potrivit previziunilor, pelicula Lionsgate / Millennium, cu Gerard Butler…