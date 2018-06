Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Șerban Cazan vin maine dimineața in studioul Virgin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț stau la povești cu cei doi, povești din culisele HaHaHa Production. Aflam de la ei cum au rupt canapeaua din studio in timp ce lucrau la piesa „Get lost” a lui Paul Damixie și cum suna la inceput piesa...…

- Emil Rengle a preluat controlul la Virgin Radio, vineri de dimineața, cu un super show ca sa demonstreze inca o data ca iși merita din plin titlul de ”cel mai talentat roman”, in 2018! Caștigatorul Romanii au Talent a venit cu toata trupa sa le plateasca o datorie mai veche matinalilor Virgin Tonic.…

- CEL MAI CURAJOS CUPLU DIN ROMANIA a acceptat Dragoste pe Semnatura. Adica o saptamana pe buru-buru, dar nu oricum, ci urmand provocarile date in direct la Virgin Tonic de Bogdan, Shurubel și Ionuț. Pana la buru-buru, cunoaștem intai pe Alexandra și Alexandru sau ”Alecșii”, cum le mai spun prietenii.…

- Unul dintre cei mai buni dj din lume, Martin Garrix s-a propulsat in mare fel acum 5 ani cu piesa „Animals”, ce a devenit rapid cel mai impresionant hit datorita instrumentalului fara versuri care te ține in picioare play dupa play. Acum se pare ca Martin Garrix se va reintoarce in topuri cu doua noi...…

- Playlistul ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ conține o serie de piese electrice care au format sunetul inconfundabil Arctic Monkeys pentru al șaselea album. Noul album mai are doar noua zile pana la lansare, Alex Turner, solistul trupei e mai nerabdator ca noi și s-a decis sa posteze o fotografie cu…

- Zgomotul care in ultimele saptamani a inebunit Romania s-a elucidat vineri dimineața, in direct la Virgin Tonic. La scurt timp dupa ce s-a dat in direct la Virgin Radio Romania raspunul de 5000EURO, pe virginradio.ro și pe canalul de YouTube Virgin Radio Romania ai putut vedea exact cum s-a inregistrat…

- Asta da veste mare! Nu te mai chinui sa prinzi linia libera! Citește cu atenție toate raspunsurile greșite de pana acum de la CSAUD și fii gata sa il dai pe cel corect, joi, de la ora 7:30, in direct la Virgin Radio Romania. Pe 5 aprilie, primii 100 de ascultatori care vin la sediul... View Article

- Dublam din nou premiul la #CSAUD! Poți caștiga 10.000 de euro luni, in direct la Virgin Tonic! Avem peste 600 de raspunsuri greșite date pana acum la CSAUD, ceea ce inseamna ca nimeni nu a ghicit zgomotul care se aude la Virgin Radio Romania. Așa ca te ajutam cu un nou indiciu. Poate este cel... View…