Stiri pe aceeasi tema

- Produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, serialul Adela a avut marea premiera pe 14 ianuarie 2021, de la 20:30, la Antena 1. Pe 19 august 2021 a inceput sezonul al doilea al indragitului serial. In fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea urmari povestea ce se bucura de o distributie…

- O serie de mari companii, precum Goldman Sachs Group Inc. sau Havas SA, cred ca drumul cel mai scurt pana la inima angajatilor trece prin stomac si incearca sa isi convinga angajatii sa revina la birou prin oferirea de mese gratuite, transmite Bloomberg, arata Agerpres. In cazul bancii Goldman…

- Compania americana Sunset Studios, cu sprijinul unui fond de investitii, va investi peste 700 de milioane de lire sterline (872,8 milioane de dolari) in amenajarea unui studio de productie in apropiere de Londra, unde vor fi create 4.500 de locuri de munca si vor fi filmate mai multe lungmetraje…

- The Young and the Restless este o telenovela americana de televiziune creata de William J. Bell și Lee Phillip Bell pentru CBS. Primul episod a acestui serial a fost difuzat pe 26 martie 1973. Se pare ca serialul nu se mai termina niciodata. La ce episod a ajuns in prezent Tanar și Neliniștit. Tanar…

- Un tribunal din Londra a condamnat-o miercuri la cinci ani si jumatate de inchisoare pe o femeie de 60 de ani din Franta, de origine romana, care a furat diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline din magazinul de bijuterii de lux Boodles cu ajutorul unui plan demn de scenariul unui film produs…

- Un tribunal din Londra a condamnat-o miercuri la cinci ani si jumatate de inchisoare pe o romanca de 60 de ani care a furat diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline din magazinul de bijuterii de lux Boodles.

- Un tribunal din Londra a condamnat-o miercuri la cinci ani si jumatate de închisoare pe o femeie de 60 de ani din Franta, de origine româna, care a furat diamante în valoare de 4,2 milioane de lire sterline din magazinul de bijuterii de lux Boodles cu ajutorul unui plan demn de scenariul…

- Rusia a acuzat vineri Marea Britanie și Statele Unite ca incearca sa incite la conflicte in Marea Neagra și a declarat ca iși va apara granițele folosind toate mijloacele posibile, inclusiv forța militara.