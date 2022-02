Top 5 cele mai scumpe jucării din lume. O machetă Lamborghini costă, 4,6 milioane $, cât 15 supercar-uri V-ați intrebat vreodata care sunt cele mai scumpe jucarii din lume? Destinate in plincipal utilizarii copiilor, au fost fabricate și jucarii ”de firma” al caror preț ii uimește chiar și pe adulți. Castelul de papuși Astolat- 8,5 milioane $ Nu este o jucarie oarecare și un intreg castel plin cu papuși. O opera de arta personalizata, ce a fost realizata dupa 13 ani. Castelul in miniatura, ce cantarește 370 kilograme, imbina ingineria cu arhitectura, are 29 de camere (chiar și sala de bal) și 7 nivele. Proprietarii celei mai scumpe jucarii din lume o expun public in anumite localții, doar pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

