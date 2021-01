Stiri pe aceeasi tema

- Cuptoarele incorporabile au devenit in ultimii ani principala alegere a romanilor astfel incat aragazele de sine statatoare au inceput sa piarda teren in fața cuptoarelor și a plitelor incorporabile. Alegerea unui cuptor incorporabil poate fi la inceput o sarcina destul de grea deoarece oferta de astfel…

- Gigantul auto german va produce masini complet electrice, la Kecskemet, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.Mercedes-Benz Manufacturing Hungary isi extinde in mod semnificativ fabrica sa din Kecskemet cu o noua investitie de 50 de miliarde forinti (141,47 milioane euro).Compania va…

- Vom avea o noua runda de finanțare de 96 de milioane de lei pentru dezvoltarea rețelei de stații de incarcare a mașinilor electrice. Am lansat in dezbatere publica programul, prin care 1000 de noi puncte de incarcate pot fi montate pe teritoriul țarii noastre.In programul anterior pentru crearea infrastructurii…

- Romanii au rezervat peste 4.000 de masini electrice prin programul Rabla Plus. Ministru: Romania ofera cele mai mari subventii din UE pentru automobile ”verzi” Peste 4.000 de masini electrice au fost deja rezervate in acest an prin programul Rabla Plus, in condițiile in care Romania ofera…

- Suplimentarea fondurilor pentru programul Rabla Plus a permis creșterea in continuare a inmaicularilor de mașini electrice și pe finalul acestui an, potrivit celor mai recente date publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Astfel, romanii au inmatriculat 1.780 de…

- E.ON Romania a atins borna de 100 de puncte de incarcare pentru mașini electrice la nivel național. Majoritatea stațiilor sunt rapide, cu o putere de 50 kW (DC) și permit incarcarea bateriilor pana la 80% din capacitate in circa 30-40 de minute. Potrivit companiei, cele mai multe puncte de incarcare…

- Grupul japonez Nidec, prezent și pe piața din Romania, vrea sa devina unul dintre cei mai importanți jucatori globali in ceea ce privește producția de componente pentru vehiculele electrice. Niponii ce dețin o fabrica in județul Argeș vor sa construiasca in Serbia o uzina de motoare pentru mașini electrice,…

- ​Ambasadorul României la Berlin i-a invitat miercuri pe investitorii germani sa ridice în România o fabrica de baterii pentru mașini electrice, în condițiile în care țara noastra dispune de rezerve strategice de cadmiu și litiu, doua metale folosite în aceasta industrie.Citește…