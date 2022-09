Stiri pe aceeasi tema

- Ieri v-am informat cu privire la un incident incredibil. La o stație peco din Baia Mare, șoferii au alimentat cu benzina in loc de motorina. „Cei care ați alimentat ieri benzina la Petrom pe bld. Republicii din Baia Mare, și aveți probleme cu mașina, sa știți ca ați alimentat motorina. Din cauza unor…

- Probleme pentru mai mulți șoferi care au alimentat azi la stația de carburanți de pe Bulevardul Republicii. Au dorit sa alimenteze cu benzina, dar și-au bagat motorina in mașini,. Acum OPC e la fața locului și se fac controale. Ideea este ca toți șoferii care au alimentat la respectiva stație de carburanți…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la carburanți pentru maine, 10 iulie. Astfel, ANRE a stabilit urmatoarele prețuri maximale de comercializare: 26,79 lei/litru - pentru benzina COR 95 (- 24 bani) și 26,25 lei/litru - pentru motorina standard (- 23 bani).

- Cererea de benzina si de motorina s-a comprimat cu 2% in al doilea tri­mestru al anului dupa o crestere de 7% in primele trei luni, arata datele OMV Petrom, aceasta fiind primul semnal ca scumpirile de la pompe nu mai pot fi sustinute de consumatori. In acest context, prețul la pompa este așteptat…

- Saptamina curenta (18.07.2022-24.07.2022) a continuat trendul scaderilor continue a prețurilor maximale de comercializare cu amanuntul atit la benzina COR 95, cit și motorina standard. Prin urmare, benzina COR 95 inregistreaza o descreștere a prețurilor pentru a 5-a saptamina consecutiv, iar motorina…

- Plafonul introdus de autoritatile ungare la pretul carburantilor ar trebui ridicat deoarece va conduce, „mai devreme sau mai tarziu”, la o penurie in aprovizionare, a declarat duminica seara directorul general al grupului petrolier MOL, Zsolt Hernadi, intr-un interviu pentru postul de televiziune ATV,…

- 25 de bani din aceasta reducere vor fi sustinuti de la bugetul de stat si 25 de catre operator.Ordonanta de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost adoptata, astazi, in sedinta de Guvern. In urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa. La o conferinta…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana…