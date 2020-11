Top 5 cele mai bogate comune din Romania si averile uriase ale primarilor care le conduc

Romania rurala nu duce deloc lipsa de bogatii, din contra, locuitorii multor comune o duc mai bine decat cei care stau in centrul Capitalei. In plus, veniturile anumitor primarii sunt colosale, la fel si averile stranse de edilii in functie.





Top 5 cele mai bogate comune din Romania



In functie de veniturile primariilor din anul 2019, cele mai bogate comune din tara noastra sunt Chiajna (Ilfov), Floresti (Cluj), Dumbravita (Timis), Mogosoaia (Ilfov) si Cristian (Brasov). Chiajna a avut venituri, in 2019, de 79,28 de milioane de lei, Floresti de 64,53 de milioane de lei,…