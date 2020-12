Top 4 plante din casa ta care te pot ucide Toata lumea are plante prin casa sau apartament, ca sa nu mai vorbim de posesorii unor superbe gradini. Ceea ce nu stie foarte multa lume este cit de otravitoare sint unele dintre cele mai banale plante din jurul nostru. Iata 4 plante din casa ta care te pot ucide si cum sa te feresti de toxicitatea lor. Rubarba (R. rhabarbarum) Pe cit de gustoase sint placintele cu rubarba, pe atit de ucigatoare Citeste articolul mai departe pe noi.md…

