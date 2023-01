Top 3 piese pline de energie pozitivă Saptamana se incheie, așa cum ne-am obișnuit deja, cu piese noi, care au scopul de a-și face loc in playlisturile noastre, pentru a ne aduce trairi noi, povești noi, cat și acea energie pozitiva de care avem nevoie pentru a duce la bun sfarșit tot ce ne-am propus. De aceasta data, artiștii care vin sa ne aduca vara in caști sunt Deeperlove, stillachild, AXMO, Neptunica, Digma și twoloud, toți aflandu-se sub umbrela Kontor Records. Deeperlove și stillachild lanseaza „Barking At The Moon”, o piesa care iși propune sa ne transmita o motivație puternica, care sa ne ajute sa mergem mai departe pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Prahova a dat publicitații situația actualizata a intervențiilor reprezentanților furnizorului de energie electrica la nivelul intregului județ. In mai multe comune din jurul Campinei, in continuare, cateva mii de familie nu au energie electrica.

- La data de 9 ianuarie 2023, in jurul orei 20,00, polițiștii din Blaj au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Principala din comuna Mihalț. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca o femeie de 40 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un nutriționist consultat de „Adevarul” a dezvaluit cum putem incepe ziua ca sa avem parte de maximum de energie, mai ales acum in perioada Sarbatorilor de iarna. Dar regulile sunt valabile tot anul.

- (P) Un superaliment este definit ca un aliment care este bogat in compuși (cum ar fi antioxidanți, fibre sau acizi grași) considerați benefici pentru sanatatea unei persoane. Din punct de vedere științific, totuși, nu exista o definiție oficiala a unui superaliment, in afara de a spune ca este un aliment…

- Saptamana incepe cu doua piese care merita sa se regaseasca in playlistul nostru dedicat petrecerilor. Doua piese care transmit un vibe plin de energie, „Love Is Gone (Exhale Remix)” și „Fuck Up The Party” promit sa schimbe paradigma. Neptunica, Matthew Clanton, Exhale, Da Hool și CH4YN sunt artiștii…

- Pentru ca fiecare saptamana are nevoie de cate un strop de energie, care, in cele din urma, sa schimbe paradigma, artiștii Kontor s-au pus pe treaba și au lansat patru piese care promit sa ne aduca ingredientele de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele. twoloud lanseaza „What I Wanna Say”,…

- MACORA și Arkanian fac echipa și lanseaza „Alina-ma”, o piesa despre pasiune, dorința, și toate sentimentele care te inconjoara atunci cand ești cu adevarat indragostit. „Alina-ma” este genul de piesa care ne poate face sa simțim totul cu și mai multa intensitate. Cei doi artiști aduc prin intermediul…

- Sezonul de boli virale din aceasta toamna se dovedește a fi foarte zgomotos. Numarul copiilor internați cu boli respiratorii care au nevoie de oxigen a explodat in Occident, iar in Romania este in continua creștere.