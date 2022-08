Top 3 domenii de activitate perfecte pentru afacerile de familie Afacerile de familie au cunoscut, in ultimii ani, o creștere impresionanta, in randul romanilor, datorita dorinței acestora de a dezvolta cu pasiune și pricepere o afacere inceputa de parinți. Printre cele mai iubite domenii sunt agricultura, turismul și retail-ul. O afacere de familie reprezinta, in mare parte, suma timpului și a efortului depus de cei care ii pun bazele, cu pasiune și implicare. Orice parinte iși dorește sa-și vada copiii fericiți și impliniți, atat personal, cat și profesional. Cel mai mare avantaj al acestui tip de afacere este ca, daca pasiunea este impartașita de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Arsenie - strateg financiar, fondatoarea Trusted Advisor: "Antreprenorii mici si freelancerii pierd avantajul competitiv dat de preț, acestia fiind nevoiți sa reconsidere tarifele și ofertele pentru a supravietui și putea plati taxele majorate. Modelul de business bazat pe subcontractare va…

- Alexia Eram a dezvaluit din ce motiv nu vrea sa preia afacerea familiei. Ce a dezvaluit fiica Andreei Esca despre posibilitatea de a lucra asemenea tatalui ei. Tanara are planuri marețe pentru viitor, mai ales pentru ca acum a absolvit și facultatea.

- Unii antreprenori, dupa ce cresc business-ul la un nivel considerabil, ajung sa incerce sa-l vanda. Motivele sunt mai multe, depinde de la persoana la persoana. Sunt chiar cazuri in care gestionarea afacerii consuma foarte mult timp, iar concedii nu prea iși iau (doar cate un weekend prelungit pe an).

- Contextul mondial actual nu este unul benefic pentru Terra, iar acest lucru este ușor de observat. Imagini din satelit cu planeta albastra semnalizeaza deșertificarea masiva a zonelor altadata verzi și diminuarea considerabila a dimensiunilor ghețarilor nordici. Starea Pamantului este una aproape critica,…

- Brandul Ohvaz fondat de antreprenorul Cristian Barin a anuntat un parteneriat cu FoodKit in ceea ce priveste mesele de mic dejun si pranz. Ohvaz este un start up 100% romanesc specializat in productia de ovaz cu lapte de migdale, biscuiti de ovaz, limonada si alte bunatati, toate pregatite sub conceptul…

- Precizari ale presedintelui ANPC privind controalele la STB FOTO: stbsa.ro Problemele majore de igiena și mai ales de siguranța pentru calatorii care folosesc transportul în comun din București sunt motivele pentru care inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor…