Stiri pe aceeasi tema

- Sky Li, fondator și CEO al realme, declara intr-o scrisoare deschisa ca realme intra in a doua etapa de creștere la nivel mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Seria ce mai citesc marii antreprenori romani continua cu Alin Burcea, proprietarul touroperatorului romanesc Paralela 45, una dintre primele agenții de turism aparute dupa Revoluție. Iata ce carți și filme ne recomanda una dintre vocile turismului...

- Mihai Marcu, președinte și CEO al reței de sanatate MedLife, unul dintre cei mai influenți oameni din mediul de business romanesc a vorbit despre lecturile care l-au format și care continua sa il formeze. Iata ce ar trebui sa citeasca antreprenorii...

- Felix Patrașcanu este unul dintre cei mai de succes antreprenori din Romania și liderul unei afaceri de familie care a modelat semnificativ peisajul de business din țara noastra. O performanța in business care s-a construit in timp, cu perseverența,...

- Cristina Batlan a acceptat provocarea sosurilor iuți din emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV. A primit intrebari incomode, dar nu s-a ferit sa spuna adevarul pe post, in direct la Pro TV. Cristina Batlan a declarat in emisiune la Catalin Maruța ca i-a dat lui Catalin Botezatu țesaturi in valoare…

- Cristina Batlan, fondatoarea brandului Musette, a facut declarații incendiare la PRO TV. Invitata la rubrica sosurilor iuți din emisiunea lui Catalin Maruța, investitoarea de la Imperiul Leilor a dat din casa și a povestit cine este vedeta cea mai zgarcita din cadrul show-ului, precum și designerul…

- Isabela, Lorena și Irina Stanescu au impresionat-o pe Cristina Batlan de la Imperiul Leilor in urma cu doua saptamani cu ideea lor de afacere: un atelier de moda pentru femeile rome. De altfel, ele dintotdeauna iși impresioneaza comunitatea tradiționala din care provin: romi caldarari din Gara Veche,…

- Recent, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a primit un nou consilier: Maria Nemeș. In toamna lui 2020, Strategic Invest Capital, firma controlata de Nemeș, a facut consultanța in achiziții in vederea gestionarii pandemiei de COVID-19 cu mai multe primarii. Achizițiile recomandate de consultanța…