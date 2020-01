Stiri pe aceeasi tema

- Daca n-ai fost pe faza, azi, in emisiunea lui Fereșteanu și a Lizei s-a lansat cea mai noua piesa a lui Amuly – ,,Sa sara”. Printre altele, artistul a dezvaluit și ca urmeaza sa scoata o piesa alaturi de Connect-R. Amuly, dar și Lu-K Beats au vorbit despre curentul de milioane de vizualizari pe Youtube,...…

- Conform noilor masuratori ale audienței radio, Liza și Fereșteanu formeaza duo-ul preferat al tinerilor bucureșteni. Liza și Fereșteanu aduna, in fiecare seara de luni pana joi, cei mai mulți tineri intre 15 și 29 de ani din capitala. De asemenea, aceștia se bucura de cea mai mare creștere de audiența,…

- In fiecare luna vei fi provocat sa ni te alaturi la Funky Lounge Herastrau, unul dintre cele mai adorate localuri de pe malul Lacului Herastrau. Pregateste-te pentru un concept de evenimente care va da startul unui nou trend muzical in Bucuresti si, ulterior, in diferite orase din Romania. ▷ La…

- Un nou festival a fost anunțat astazi pentru anul viitor. SAGA FESTIVAL va avea loc pe 5, 6 și 7 iunie 2020, in București, iar biletele se vor pune in vanzare vineri, 6 decembrie, la un preț de doar 99 de lei. Organizatorii festivalului au extrem de multe evenimente la alctiv, pe tot globul, iar...…

- Neversea (Constanța) si Untold (Cluj-Napoca) se regasesc intre cele 27 de nominalizari la categoria Best Major Festival, rezervat manifestarilor cu un public de peste 40.000 de persoane, scrie Mediafax.ro. Electric Castle (Bonțida) si Summer Well (București) sunt pe lista evenimentelor pentru care se…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a postat un mesaj ironic, pe contul de Facebook, duminica seara, dupa anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor de la prezidentiale, care il dadeau caștigator detașat pe Klaus Iohannis, scrie ziare.com „71% dintre romani cred ca Romania a avut de caștigat in…

- Premiera in Romania! R3hab, Zayn si Jungleboi, s-au auzit prima data la Fere X Liza Saptamana a inceput in forța pentru Liza și Fereșteanu, care au avut o premiera internaționala in late night-ul lor, difuzat de luni pana joi, de la 19:00 la 22:00, pe Virgin Radio Romania. Cunoscutul DJ R3hab a intrat,…

- In urma primului battle dintre cele trei echipe concurente, aiu intrat la duel echipa albastra și echipa mov. Concurenții s-au intrecut in a pregati farfurii spectaculoase cu preparate gustoase.