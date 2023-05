Top 10 pensii „pe bune” în Iaşi: persoane care au avut salarii mari, iar pensia este calculată după contributivitate „Ziarul de Iasi" a abordat zilele trecute subiectul pensiilor speciale din judetul Iasi, insa sunt si ieseni care au contribuit cu sume consistente la bugetul public de pensii si acum incaseaza pensii impresionante, asta pentru ca au muncit toata viata pe salarii foarte mari. Intr-un Top 10 al celor mai mari pensii din judetul Iasi platite din bugetul asigurarilor sociale (pensii contributive), unul dintre pensionarii din judetul nostru incaseaza lunar aproape 26.000 de lei (cca 5.300 euro), iar ceilalti noua peste 14.000 de lei (cca 2.850 euro) pe luna, cifre brute, conform datelor centralizate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

