Top 10 cele mai romantice melodii romanesti din toate timpurile

Stiri pe aceeasi tema

- "Indiferent de varsta, fiecare om pastreaza in adancul sufletului o mica parte a copilului care a fost candva. La multi ani tuturor copiiilor!", a scris vineri Mihai Tudose, pe Facebook, cu ocazia Zilei Copilului. Un internaut l-a intrebat daca persoana care posteaza mesajele este chiar Mihai Tudose.…

- Institutiile statului trebuie sa redea increderea romanilor de pretutindeni in tara lor, pentru ca numai astfel romanii din diaspora pot reveni acasa si pot contribui la dezvoltarea unei Romanii puternice, punandu-si in slujba comunitatii aptitudinile, mentalitatea si experienta dobandite in strainatate,…

- Satmarenii se revolta cu privire la modul in care se reface vestita groapa din centrul municipiului, „Groapa lui Gyuszi”. „Toata structura veche…ramane in picioare, indiferent de stare”, scrie un satmarean pe Facebook. „Toate-s vechi și noua toate… te doare mintea sa vezi cum se “reface” vestita groapa.…

- De miercuri pana duminica inclusiv, in perioada 9 – 13 mai, Palas Mall se transforma din nou intr-o agora a cartilor, povestilor si artelor. Targul de Carte LIBREX va reuni peste 120 de expozanti, din tara si din Republica Moldova, a caror tematica cuprinde cartea, artele vizuale, muzica, papetaria,…

- Un dormitor sofisticat este unul care arata elegant, rafinat si atragator. Planificarea atenta prin combinarea adecvata a stilurilor traditionale si moderne poate ajuta la obtinerea unor rezultate sofisticate. Crearea unui dormitor sofisticat nu trebuie sa fie consumatoare de timp sau extrem de costisitoare,…

- Moda avanseaza cu pasi repezi. Deseori nu reusim sa fim la curent cu ea, insa ne putem adapta cerintelor. Pantofii sunt unele dintre cele mai importante piese vestimentare ale momentului. Cu ajutorul lor putem sa transformam o tinuta simpla, in una eleganta sau casual. Ocaziile speciale si zilele obisnuite…

- Indiferent de rațiunile care au stat la baza interzicerii unor carți sau autori, cititorii au reușit, in toate epocile, sa „dejoace” intențiile cenzurii, astfel ca majoritatea carților interzise au ajuns, in cele din urma, in mainile iubitorilor de carte.