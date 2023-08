Top 10 cele mai cool hoteluri din lume in 2023 Planuiești o vacanța, dar nu ți-ai ales inca destinația, iar alegerea hotelului perfect iți pare mereu un task dificil? Asta in contextul in care, indiferent de locație, paleta de oferte este atat de ampla incat de greu sa faci alegerea potrivita. Iata in continuare o selecție a celor mai cool hoteluri din lume in 2023, care sa iți serveasca drept inspirație! Menorca Experimental, Menora, Spania Aguas Claras, Puerto Viejo, Costa Rica Pereh, Inalțimile Golan, Israel Stamba, Tbilisi, Georgia Hotel Plantacion Jardin, Columbia The Walled Off Hotel, Betleem,…