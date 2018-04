Top 10 actrițe de la Hollywood care au un IQ peste medie Cand vine vorba de celebritați, majoritatea oamenilor presupun ca deoarece sunt muzicieni sau actori nu sunt foarte inteligenți. Dar, de fapt, foarte mulți au un IQ peste medie. Top 10 vedete feminine cu IQ peste medie Lisa Kudrow Actrița care s-a facut cunoscuta in serialul „Friends” are un IQ de 154. Ea a obținut o diploma in Științe și a lucrat cu tatal ei timp de opt ani in timp ce incerca sa se lanseze in lumea filmului. Natalie Portman Actrița are un IQ aproape de geniu, cu un scor de 140. A absolvit Harvardul cu note foarte mari, obținand o diploma in Psihologie. De asemenea a urmat cursurile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maya Angelou este una dintre cele mai cunoscute scriitoare americane, poeta, memorialista si activista pentru drepturile omului. Maya Angelou a publicat șapte autobiografii, trei carți de eseuri, mai multe carți de poezie și a fost creditata cu o lista de piese, filme și emisiuni de televiziune…

- Invitati la „Teo Show”, celebrul cuplu a povestit cu umor despre viata lor in patru. Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au doua fetite frumoase si zglobii, dar traiul cu doi copii mici nu e tocmai usor. „Carolina a implinit 4 ani, deja e mare, iar Raisa, cea micuta, o sa faca 2 ani in aprilie. Carolina…

- Auzim peste tot despre beneficiile antioxidantilor, cum ne apara de boli si batrinete si cum au grija ca organismul nostru sa fie viguros pina la virste inaintate. Ei bine, o parte dintre aceste teorii au fost recent demontate de catre o echipa de cercetatoi de la Harvard Medical School in Boston, Statele…

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Decizia luata de Irina Loghin dupa ce s-a spus ca a murit. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși declara nemulțumirea cu privire la zvonurile aparute in ultimile zile. Mai mult, aceasta a luat atitudine in acest sens. Irina Loghin a marturisit ca este foarte bine și ca nu ințelege…

- Epidemia de gripa din SUA, considerata cea mai severa din ultimii ani, a provocat deja moartea a 30 de copii in intreaga tara, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, CDC) citate sambata de EFE. In ultima saptamana s-au insumat…

- Pana acum, putem spune ca am avut parte de o iarna blanda. Zapezile au fost putine si slabe cantitativ, iar temperaturile au fost destul de ridicate, asa ca nu am avut probleme nici cu poleiul. Dar dimineata de joi, 18 ianuarie, a fost una „provocatoare” pentru soferii care au circulat pe drumul…

- Extrem de capricioasa in ultima perioada, cand primavaratica, cand geroasa, veștile despre vreme aduse de meteorologi sunt optimiste! Mai exact, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal, insa principalele fenomene meteo care ne vor da batai de cap vor fi ninsorile, in unele zone chiar viscolite,…