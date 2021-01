Toni Grecu a ajuns la ATI ”Matei Balș” In varsta de 61 de ani, prezentatorul de televiziune se afla internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” la cateva zile dupa primele simptome. Cunoscutul umorist care, in ultima zi a lui 2020 facea haz de necaz la TVR1, in cadrul show-ului de sfarșit de an ”Gala Premiilor Masca de Aur”, a trecut de perioada critica, insa ramane sub supraveghere medicala la Terapie Intensiva și, daca nu vor fi surprize in ceea ce privește modul in care se manifesta boala, va fi externat in urmatoarele zile. Popularul scenarist și comic duce o viața sportiva și disciplinata și a fost mereu atent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

