Tomnatic & rafinat: trendurile toamnei in design interior Chiar daca gandul ne este, poate, inca la vacanțe tropicale și pahare de sangria baute pe malul marii, toamna nu se ferește sa intre in peisaj. Odata cu venirea ei, experții seteaza și noile trenduri ale acestui sezon in ce privește designul interior, iar daca am putea descrie urmatoarele luni intr-un cuvant, acela ar fi, cu siguranța, „eleganța”. Sezonul cald e floral, fructat, jovial - dar odata cu apariția frigului, coordonatele noastre se schimba. Rafinamentul, eleganța, greutatea devin pilonii principali in design interior in noul sezon. Mai serios, mai rafinat Vara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

