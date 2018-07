Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Veneția a publicat vineri raportul preliminar privind legile justiției din Romania, cu o serie de recomandari pentru autoritați, principala fiind aceea de a menține rolul președintelui și al CSM in procedura de numire și revocare a procurorilor șefi DNA și DIICOT și a Procurorului General.…

- Comisia de la Venetia recomanda autoritatilor din Romania sa reexamineze, in proiectele de lege din domeniul justitiei, modul de numire si revocare a magistratilor, in sensul asigurarii unor proceduri neutre, prin mentinerea rolului presedintelui tarii si al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Procurorii CSM l-au sesizat pe ministrul Justitiei si pe Florin Iordache, presedintele Comisiei Speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei in legatura cu propunerea de modificare a modalitatii…

- Comisia de la Venetia, Conferinta Curtilor Constitutionale Europene si Consiliul Europei au fost sesizate de Curtea Constitutionala a Romaniei despre atacurile declansate de unii actori politici de la Bucuresti.

- Comisia de la Venetia va fi informata despre decizia CCR in privința revocarii șefei DNA; PNL anunța ca va iniția demersul, in cadrul vizitei pe care reprezentanții acestui for internațional urmeaza sa o faca in Romania. ”Decizia CCR cu privire la revocarea sefei DNA reprezinta un atentat la ordinea…

- "Decizia CCR de astazi privitoare la conflictul constitutional sesizat de ministrul Justitiei in privinta propunerii de revocare a procurorului sef al DNA este, pentru PNL, un atentat la ordinea de drept constitutionala, o lovitura data ordinii de drept constitutionale din Romania, pentru ca reprezinta…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile justiției, a anunțat ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va sesiza Comisia de la Veneția pentru a se da un aviz cu privire la legile justiției din Romania in urma solicitarii pe care PNL a depus la APCE inca din luna martie.

