Tomac, moțiune de cenzură: Coaliție toxică. Securitatea națională, afectată "Bugetul tarii este facut vraiste. Guvernul, in iresponsabilitatea sa, il carpeste pe ici-colo, dar se rupe in punctele esentiale. Angajata in cheltuieli fara numar pentru clientela politica, coalitia toxica incearca, in disperare, exercitii financiare foarte periculoase, calcand in picioare orice calcule bugetare. Populismul ciumei rosii a atins deja paroxismul", a argumentat Tomac intr-o postare pe Facebook. El sustine ca, "pentru a supravietui la putere, se forteaza intrarea in incapacitate de plata a unor institutii esentiale ale statului roman, iar in gandirea rudimentara a guvernantilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

