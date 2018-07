Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani (...). Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, face demersuri repetate pentru a demonstra ca Ungaria este superioara Romaniei, dar și ca joaca rolul de premier pentru cetațenii maghiari din Romania. O spune europarlamentarul Catalin Ivan, care face acuzații dure."Viktor Orban iși face iar drum in Transilvania,…

- "Ungaria a depasit demult linia rosie a diplomatiei europene. Atitudinea Budapestei in relatie cu Romania este departe de a putea fi considerata amicala. Numeroasele provocari, actiuni si declaratii ofensatoare la adresa tarii noastre ne plaseaza, mai degraba, in pragul unui conflict tacit (...)…

- Oficial, Ungaria nici nu a nationalizat, nici nu a desfiintat Pilonul II de pensii private. Dar prin cativa pasi bine calculati, specifici actiunilor de ambuscada, Viktor Orban a reusit sa distruga acest pilon, facandu-l total neatractiv pentru salariati. Romania a facut deja primii patru pasi pe calea…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea…

- Viorica Dancila a spus, joi, ca nu iși va da demisia din funcția de premier. Aceasta a precizat ca nu va demisiona, atata timp cat are sprijinul lui Liviu Dragnea și al coaliției de guvernare. „Nu-mi voi da demisia sub nicio forma atata timp cat am sprijinul presedintelui partidului, al coalitiei…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni ca principala sarcina a noului guvern va fi sa pastreze intacte securitatea si cultura crestina a Ungariei, scrie Reuters. „Principala sarcina a noului guvern va fi prezervarea securitatii si culturii crestine a Ungariei”, a declarat Orban intr-o conferinta…