- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere din nou demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, si sefului ANSVSA, Geromino Branescu, pentru „campania de incinerare a porcilor”, acesta sustinand ca animalele fiind omorate si aruncate in gropile don apropierea comunelor.

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 in 98 de localitati din opt judete, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. ‘Avem 578 de focare de pesta porcina africana confirmate…

- In Romania exista un focar de pesta porcina africana din 31 iulie 2017, timp in care ANSVSA nu a derulat nici macar un program de informare a publicului. Astazi avem 545 de focare! Iar numarul localitaților unde se descopera epidemia crește in fiecare zi. In Germania, unde nu este nici un focar, autoritațile…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Pesta porcina. Comitetul national pentru combaterea bolilor a fost convocat, miercuri, pentru autorizarea unor masuri suplimentare in vederea combaterii virusului pestei porcine africane (PPA). (Oferta speciala playstation) „Am avut o intalnire cu ministrii implicati si am stabilit masurile suplimentare…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA , Geronimo Raducu Branescu, citat de Agerpres.ro. Acesta a mentionat ca…

- Secretarul de stat, Raed Arafat și președintele ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu, au explicat, dupa Comitetul de Urgența care a avut loc la Guvern ca s-a adoptat un plan suplimentar de acțiuni pentru prevenirea pestei porcine.”In cadrul acestui Comitet a fost aprobat planul suplimentar de…

- Ancheta epidemiologica demarata de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) in data de 28 iunie, ca urmare a depistarii virusului Pestei Porcine Africane (PPA) intr-un abator aparținand unei exploatații comerciale de creștere a porcilor din județul Tulcea, precum…